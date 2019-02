L’opposizione: “Spesso la documentazione ci arriva in tempi strettissimi e incompleta”

Stamattina i consiglieri di minoranza Marika Bolognese, Gennaro Luciano, Gianni Mariotti e Antonio Boschetti hanno convocato una conferenza stampa per comunicare i motivi della loro assenza durante l'ultimo Consiglio comunale. Alla conferenza non era presente il consigliere Antonio Boschetti per altri impegni.

"Non è la prima volta che non siamo in grado di disporre della documentazione necessaria per arrivare adeguatamente informati in consiglio comunale. In questa occasione pur rientrando nei termini tecnici (le previste 24 ore pe ri provvedimenti urgenti) riteniamo che in questa circostanza non ricorrevano i requisiti di "urgenza". Riteniamoinamissibile e non condivisibile che un’amministrazione consideri come straordinaria la convocazione del consiglio del 21 scorso avente al primo punto dell’ordine del giorno “anticipazione di liquidita’ ai sensi dell’art 1, commi 849-857, della legge 145 del 31.12.2018” inerente l’importo di euro 452.927, importo che secondo l’amministrazione verra’ destinata al pagamento di debiti, certi liquidi ed esigibili, maturati alla data dat del 31.12.2018 e relativi a forniture, prestazioni professionali e appalti." - Hanno sottolineato Gennaro Luciano, Gianni Mariotti e Bolognese Marika.

Marika Bolognese ha portato in conferenza i documenti di cui l'opposizione è venuta in possesso in merito a tale delibera e ha evidenziato come questi mancassero del parere dei Revisori e come l'allegato dell'elenco con le spese contenesse un insieme di codici a cui non erano in grado di risalire.

Il giornalista Orazio Di Stefano ha opposto l'osservazione che "Non sono i politici che vi devono dare materialmente i documenti ma gli uffici di competenza".

"Si sarebbe potuto programmare per tempo, lavorare per tempo e fare tutto un ragionamento Nessuno vuole stare lì a puntare il dito, vogliamo capire di cosa si tratta. Nello specifico la documentazione a corredo di quella che è la proposta di delibera del consiglio comunale risulta assolutamente incompleta in quanto manca il parere del revisore dei conti che ricordiamo certifica e controlla il ricorso all’anticipazione di liquidita’. E’ l’organo che fa da garante. Non solo. Detta richiesta di anticipazione di liquidita’ da presentare agli istituti finanziari di cui all’art 849, deve essere corredata da un apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del’ente richiedente contenente l’elenco dei debiti da pagare con l’anticipazione. L’amministrazione ha il dovere di spiegare quali sono i debiti e come intende restituire l’anticipo di liquidita’, entro il 15.12.2019. Queste sono informazioni necessarie per poterle discutere in consiglio. Credo che siano questi gli argomenti seri che i cittadini vogliono sapere e devono avere delle risposte. Non ci fermeremo qui ma porremo in essere tutti gli atti e gli strumenti necessari in nostro possesso per il bene e nell’interesse dei cittadini di san salvo. La cosa che intendiamo capire quali sono questi debiti, capire perche’ se sono del 31.12.2018 non sono stati rilevati non si convoca un consiglio in maniera cosi’ drammatica ...se la cosa e’ drammatica di che si tratta?Questa volta anche se c'erano i tempi tecnici." - ha sottolineato la consigliera Marika Bolognese.