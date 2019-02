Terremoto 2018, a Montecilfone un incontro con i cittadini per la riparazione degli immobili danneggiati

La ricostruzione di Montecilfone, epicentro del sisma del 16 agosto, continua. Dopo lo Stato di emergenza dichiarato dal Governo Conte, il sindaco Franco Pallotta sta procedendo a ritmo spedito verso il ritorno alla normalità. In questa direzione va l'incontro programmato per il 28 febbraio alle ore 18 al centro sociale "O Buono".

Il tema dell'incontro è il contributo per la riparazione funzionale delle abitazioni evacuate e degli immobili inagibili già sedi di attività economiche. Saranno illustrate ai cittadini le modalità e i termini per richiedere i contributi per la riparazione funzionale degli edifici, alla luce dell'ordinanza della protezione civile. Passi avanti importanti per la comunità.