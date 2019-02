Abruzzo, Nas sequestrano circa 100 confezioni di prodotti cosmetici a rischio

Circa cento confezioni di prodotti cosmetici riportanti proprietà terapeutiche riferibili ai soli medicinali sono state sequestrate dai Carabinieri del Nas di Pescara, in alcune attività commerciali abruzzesi, nell’ambito di una serie di controlli dei militari per la tutela della salute, che, in tutta Italia, tra negozi e vendita online, hanno sequestrato 1.300 prodotti analoghi. Proprio a partire dalla vendita di prodotti online, sono stati disposti controlli in tutto il centro Italia nei centri logistici delle varie piattaforme e-commerce, tra cui le ispezioni condotte in Abruzzo. Oltre ai prodotti sequestrati, a livello nazionale due persone sono state denunciate: sono accusate di aver distribuito ed immesso in commercio un prodotto riportante proprietà riferibili ai medicinali in assenza della prescritta autorizzazione.