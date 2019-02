Artigianato Creativo: premiazione 4°concorso ProLoco San Salvo (il video)

Un' altro evento è stato "creato" dalla ProLoco San Salvo con l'intento di portare persone in centro con delle iniziative, che rendono partecipi e attive le stesse persone "creando" dei momenti di interesse condiviso capace di rianimare lo stesso centro riuscendo a “creare” comunità e spirito di appartenenza.

La quarta mostra di Artigianato Creativo si è conclusa con la premiazione dei vincitori delle diverse categoria.

Tre le modalità di voto: una espressa dalla giuria tecnica (Tiziana Magnacca, Orazio Di Stefano, Antonio Cilli, Antonia Schiavarelli, Marco Granata, Angelico Travaglini, Fernando Sparvieri e Vania Perrucci), quella determinata dal voto del pubblico che ha visitato la mostra e quella social con i voti espressi su Facebook e Instagram.

Le categorie premiate dalla giuria tecnica:

Categoria artisti

1) Daniele Laudadio

2) Lorenza Brescia e Filomena Cappa

3) Miranda Clissa

Categoria scuole

1) Scuola infanzia Sant’Antonio

2) Scuola Via Verdi

3) Scuola Via Firenze

Categoria associazioni

Cse Il Mosaico

Le categorie premiate dal voto dei visitatori della mostra:

Categoria artisti

Lorella Brescia e Filomena Cappa

Categoria scuole

Classe III sez D Scuola secondaria Salvo D’Acquisto

Categoria associazioni

Cse Il Mosaico

Le categorie premiate con il voto social Fb e Istagram:

Categoria artisti

Maria Carile

Categoria scuole

Classe III sez. I Scuola secondaria Salvo D’Acquisto

Categoria associazioni

Cse Il Mosaico