Protrignina: "Anche il nostro Comitato è solidale per la difesa del tribunale di Vasto"

Vogliamo confermare la nostra vicinanza e e solidarietà alla iniziativa intrapresa dall’avvocato Angela Pennetta per la salvaguardia del Tribunale di Vasto, alla quale stanno aderendo Sindaci e avvocati del comprensorio, invitiamo anche gli avvocati convenzionati con la nostra associazione a condividere.

Condividiamo che chiudere la struttura è un’atto di giustizia negata. Oltretutto il nostro territorio sconta un elevatissimo tasso di violenza e infiltrazioni mafiose e camorriste alle quali si risponde in tanti modi ma di certo non si risponde chiudendo i tribunali minori come quello di Vasto.

Saremo presenti al convegno che si terrà il 18 marzo prossimo, perché questo è uno dei casi in cui stare vuol dire esserci ed essere presenti.