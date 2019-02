Sei anni fa ci lasciava Nicola Faraone, uno che vestiva i panni della Befana per la Pasquetta

Ognuno di noi è chiamato a vivere non da solo ma all'nterno di una società in un dato contesto territoriale e ognuno in qualche modo, chi più e chi meno lasci aun segno. Nicola Faraone, uno sportivo, uno dei cantori della Pasquetta, e uno degli "amici della piazza" è venuto a mancare il 25 febbraio 2013. In occasione della sua dipartita in cielo molti lo hanno ricordano con tanto affetto e in particolare per aver vestito i panni della befana durante il tradizionale canto della Pasquetta di gennaio. A volte ciò che può sembrare insignificante in un dato momento a suo tempo acquista una luce particolare.