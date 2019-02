Applausi per la Banda giovanile di Cupello e San Salvo alla Rassegna di Fermo

E’ stata accolta con un lungo applauso l’esibizione della Banda giovanile di Cupello e San Salvo dell’associazione Complesso Bandistico Città di San Salvo che domenica scorsa hanno partecipato alla seconda edizione della “Rassegna Bande Giovanili Città di Fermo” nel Duomo di Fermo. I giovani musicisti sono stati diretti dai maestri Elena Arcinii ed Andrea Menna.

“Abbraccio idealmente i ragazzi, i loro insegnanti e il maestro Antonio Bonanni per la grande prova di maturità artistica che, ancora una volta, hanno dimostrato nel corso della rassegna riservata alle bande giovanili. La preparazione che questi ragazzi ricevono con la Banda giovanile è una solida base per la loro educazione musicale per proseguire nel loro percorso formativo”.

Lo ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca nel complimentarsi con i giovani musicisti e i loro insegnanti al rientro dalla rassegna marchigiana e in particolare con il presidente Fiorentino Fabrizi, il vice presidente Maria Elena Gabriele e il direttore Antonio Bonanni del Complesso Bandistico Città di San Salvo.