Domenica 3 marzo le primarie per eleggere il Segretario Nazionale del Partito Democratico

Domenica 3 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nella sede di via delle Rose, 10 a San Salvo si terranno le primarie per eleggere il nuovo segretario del Partito Democratico. Potranno votare tutti gli iscritti alle liste elettorali anche se non iscritti al Partito Democratico purché muniti di documento di identità.

Per l’elettrice/elettore non iscritto al Partito Democratico ci sarà un contributo minimo di 2,00 euro.

Si potrà esprimere il proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste dei candidati all’Assemblea nazionale. I candidati sono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

Per conoscere meglio e nel dettaglio i tre candidati alla Segreteria Nazionale e le loro mozioni, potrete consultare il sito www.partitodemocratico.it/congresso-2019/

