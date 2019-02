"Una Famiglia (quasi) perfetta" domenica 3 marzo a San Salvo

Scritto, diretto e riadattato dal regista fiorentino Mauro Monni, Una Famiglia (quasi) perfetta è una black comedy esilarante e piena di colpi di scena.

La storia è ambientata negli anni '80, all'interno della villa dell'avvocato Marcello Rampini che una mattina verrà rinvenuto cadavere nel suo letto. La casa è isolata per via del maltempo e l'assassino non può che essere un abitante della casa. Da qui inizia un susseguirsi di accuse e supposizioni riguardanti tutti i componenti della famiglia e della servitù, dando vita a una vera e propria caccia al colpevole che vi coinvolgerà.

A fare da sfondo alla scena il narratore seduto tra il pubblico in sala che renderà la scoperta ancora più interessante.

Dopo la prima da sold out a Reggio Emilia, "Una Famiglia (quasi) perfetta" fa tappa in Abruzzo per poi proseguire il tour a Sarzana, Firenze, Cremona e Trieste.

Due gli appuntamenti previsti: sabato 2 marzo alle 21.00 presso il Teatro Madonna dell'asilo a Vasto e domenica 3 marzo ore 18.30 presso l'Auditorium Paolo VI a San Salvo.

Prevendite disponibili presso Autoscuola Galante in via Mazzini 9 a Vasto e Agenzia Viaggi Spaceland in via Istonia 9 a San Salvo. Costo del biglietto 10 euro.

Per info: 392 392 00 86 - 338 547 24 74