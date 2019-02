Sull'anticipazione di liquidità replica la maggioranza, "L'opposizione di San Salvo è impreparata"

Avremmo potuto anche astenerci dal rispondere ai tre consiglieri dell’opposizione che hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare il motivo della loro assenza nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, ma crediamo che sarebbe una mancanza di considerazione e di rispetto nei loro confronti non farlo, e pertanto facciamo alcune considerazioni in merito a ciò che hanno sostenuto.

Il bilancio comunale è sano e in questi anni abbiamo lavorato per ripianare i debiti e i contenziosi passati delle precedenti amministrazione.

Circa l’opportunità di convocare d’urgenza il Consiglio Comunale, ha fatto benissimo il Presidente del Consiglio Spadano, in quanto l’articolo 19 del regolamento del Consiglio stabilisce che ciò può avvenire quando la normale convocazione può “comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza“, e in questo caso, giacché i tempi erano stretti per aderire alla disposizione della legge di bilancio dello Stato (entro il 28 febbraio), e dovendo poi preparare diversi documenti a corredo, non c’era la possibilità di effettuare la normale convocazione.

Va detto, in proposito, che prima della convocazione del Consiglio era stata fatta la riunione dei capigruppo, nella quale era assente il gruppo del PD, ma era presente la consigliera Marika Bolognese, e il Presidente del Consiglio Spadano aveva spiegato la modalità della convocazione, senza che nessuno dei presenti avesse eccepito osservazioni in merito.

Per ciò che concerne la disponibilità dei documenti del Consiglio, come prescritto da regolamento, essi erano a disposizione, e sono stati inviati ai consiglieri tramite posta elettronica, nella mattinata del giorno che precedeva la seduta consigliare che si è tenuta alle 15.30, quindi entro i termini delle 24 ore previsto dal regolamento stesso.

Quanto poi alla mancanza dei soldi in cassa e al mancato parere del Collegio dei Revisori Contabili, la risposta della responsabile Silvia Torricella fuga ogni dubbio e chiarisce alcuni concetti che non sono molto chiari ad alcuni consiglieri dell’opposizione: la carica di consigliere richiede tempo, conoscenza delle norme e dedizione, quindi l’assenza dalla seduta del Consiglio, se non giustificata da elementi concreti, come in questo caso, suona alla cittadinanza come una incapacità nell’affrontare il ruolo che la cittadinanza ha loro affidato.

Per finire, invitiamo i consiglieri dell’opposizione che hanno tenuta la conferenza stampa, a verificare quanti Comuni hanno provveduto a convocare il Consiglio Comunale (tanti anche a guida centro - sinistra), per approvare la stessa delibera di anticipazione di liquidità così come ha fatto il Comune di San Salvo, e valutare, approfondendo le norme della legge di bilancio dello Stato del 30 dicembre 2018, se la maggioranza di questo Comune ha fatto bene, e se anche loro, dovendo amministrare seriamente, avrebbero fatto la stessa cosa.

SAN SALVO CITTA’ NUOVA – LISTA POPOLARE - PER SAN SALVO