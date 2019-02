La pentolaccia di Carnevale. Che cos'è

La sera del martedì grasso la festa, i balli, le maschere , il mangiare carne e ogni leccornia, facilmente non lasciava accorgersi del sopraggiungere della mezzanotte con l'inizio del mercoledì delle ceneri! E ora cosa facciamo, si chiedevano i festeggiati in maschera, avvinazzati e con la pancia piena?

Tutto ciò che è avanzato, lo mettiamo in una pentola, facciamo le ceneri e poi domenica prossima, anche se prima domenica di Quaresima, ci riuniamo, rompiamo la pignatta e consumiamo il tutto! Per questo oggi c è l'usanza di radunare i bambini, preparare un involucro pieno di caramelle e dolciumi, appeso ad una corda e i bambini,a turno con un bastone in mano e bendati cercano di rompere la pentolaccia e poi a garacercare di prendere qualcosa!

E ora ricordiamoci che chi fa il carnevale poi deve fare la Quaresima...mi raccomando!

Foto proveniente dal sito https://www.villaggio.org