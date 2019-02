Festival del cioccolato a Vasto

E’ in programma in Piazza Rossetti a Vasto dal primo al tre marzo 2019 il “FESTIVAL del CIOCCOLATO” un vero e proprio tour di cioccolatieri provenienti da tutta Italia.

L’evento organizzato da Casartigiani Abruzzo e Comune di Vasto con lo scopo di divulgare e sensibilizzare la cultura artigianale legata al mondo del cioccolato e tutto ciò che ruota attorno ad esso.

Il Festival coinvolge anche le scuole con la presentazione della prima FABBRICA ITINERANTE EUROPEA e l’Istituto Alberghiero. Parteciperanno tra gli altri il maestro cioccolatiere Enrico Candiano di Modica, che scolpirà un blocco di cioccolato del peso di 100 Kg, e il maestro Fausto Ercolani Artigiano Perugino che realizza il mitico Bacio.

Ha confermato la propria presenza anche il Consorzio di Modica che ha ottenuto proprio di recente il riconoscimento IGP.

I pasticcieri nei 30 stand che saranno allestiti per l’occasione animeranno una scuola itinerante per adulti e bambini. Il programma ricco di iniziative prevede un’area dedicata alla bellezza e ai trattamenti al cioccolato per viso e mani.