Dal 18 febbraio è operativa la dott.ssa D'Antuono, pediatra sostituta del dottor Hussein

Dal 18 febbraio 2019 presso lo studio del dottor Hussein in corso Umberto I è in servizio la dott.ssa pediatra Annamaria D'Antuono. La specialista è stata nominata in via provvisoria dall'Azienda Sanitaria Lanciano Vasto Chieti per sostituire il dottor Hussein, ufficialmente in pensione dal 30 gennaio 2019, finchè non si esplicherà l'intera procedura concorsuale prevista in questi casi.

Dal 25 febbraio è tornato ad essere operativo per gli ex assistiti del dottor Hussein anche il servizio on-line PediaTotem che permette di prenotare la visita pediatrica da casa tramite pc o smartphone.

Gli orari di ricevimento della dott.ssa D'Antuono sono:

Lunedì 9,30 - 13

Martedì 16.30 - 19

Mercoledì 9,30 - 13

Giovedì 16.30 - 19

Venerdì 9,30 - 12.30

Gli ex assititi del dottor Hussein che non hanno scelto un altro medico si possono rivolgere alla nuova pediatra in via automatica.

Dal 31 gennaio al 16 febbraio i pediatri Umberto Muzii e Roberto Festa hanno provveduto a gestire con una loro organizzazione e a loro spese la situazione di contingenza dell'assenza del pediatra in un momento di picco dell'influenza per il bene dei più piccoli.