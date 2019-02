Ordine Forense di Vasto, gli eletti nel rinnovato Consiglio. Melone il più votato

Vittorio Melone, Gianfranco Iammarino, Alessio Mucci, Donatella Di Blasio, Concetta Di Stefano, Rosario Di Giacomo, Cesare D'Annunzio, Antonella De Toma e Maria Sichetti: sono gli avvocati che hanno fatto registrare il maggior numero di consensi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Forense di Vasto.

Vittorio Melone, presidente uscente, è stato il più votato. Il rinnovato organo sarà chiamato ad esprimere al proprio interno incarichi ed attribuzioni e, con ogni probabilità, sarà proprio Melone ad essere riconfermato alla guida. "Grazie anche a chi ha speso il proprio tempo e la propria professionalità, nella precedente consiliatura, a servizio dell'Avvocatura", ha detto, tra l'altro, Melone.

Le urne sono state allestite nell'Aula Magna Carlo Anelli del palazzo di giustizia di via Bachelet. Quasi 400 le toghe aventi diritto al voto, spalmato in due giorni, martedì e mercoledì. Il Consiglio resterà in carica 4 anni.