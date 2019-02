"Io vado al museo gratis in Abruzzo". Diciassette luoghi della cultura aperti gratuitamente dal 5 al 10 marzo

Diciassette luoghi della cultura in Abruzzo aperti gratuitamente al pubblico dal 5 al 10 marzo grazie all’iniziativa del Ministero dei beni culturali #IoVadoAlMuseo, che prevede venti giorni di ingressi gratuiti nell’arco dell’anno in monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali d’Italia.

Sarà così possibile scoprire liberamente meraviglie come l’Abbazia di San Clemente a Castiglione a Casauria (Pescara), piuttosto che l’Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia (Chieti) o la Chiesa di San Pietro ad Oratorium, a Capestrano (L’Aquila).

Tutti i dettagli sul portale dedicato iovadoalmuseo.beniculturali.it.

“Aumentano così le giornate ad ingresso libero nei luoghi della Cultura con ben 8 giorni in più rispetto al passato e ad una divisione che avvantaggia i territori a seconda della loro morfologia ed indotto turistico”, afferma il sottosegretario al Mibac Gianluca Vacca.

“Sono particolarmente entusiasta di questa iniziativa perché credo che il cambiamento passi anche dall’offerta culturale di un Paese. Supportiamo, inoltre, i nostri ragazzi nel percorso formativo della propria identità culturale, attraverso l’introduzione del costo ridotto a 2 euro dei biglietti di ingresso nei musei per i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 25 anni, introducendo per la prima volta un’agevolazione valida per tutti”.

“I giovani sotto i 18 anni, ovviamente, continuano ad entrare gratis. Sostenere i giovani – continua Gianluca Vacca – investire su di loro significa abbattere le barriere che impediscono loro di accedere alla Cultura. L’arte e la storia sono un veicolo fondamentale di trasmissione del sapere e misure come queste possono rappresentare un incentivo a sviluppare nuovi interessi e amore per la conoscenza” conclude il Sottosegretario”.

I SITI INTERESSATI DALL’INIZIATIVA IN ABRUZZO

1. Abbazia di San Clemente a Casauria

Castiglione a Casauria (PE)

2. Abbazia di San Giovanni in Venere

Fossacesia (CH)

3. Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Sulmona (AQ)

4. Castello Piccolomini – Collezione Torlonia e Museo d’Arte Sacra della Marsica

Celano (AQ)

5. Chiesa di San Bartolomeo

Carpineto della Nora (PE)

6. Chiesa di San Bernardino

L’Aquila (AQ)

7. Chiesa di San Domenico al Corso

Chieti (CH)

8. Chiesa di San Pietro ad Oratorium

Capestrano (AQ)

9. Chiesa di San Pietro in Albe

Massa d’Albe (AQ)

10. MUNDA – Museo nazionale d’Abruzzo

L’Aquila (AQ)

11. MUSE’ – Nuovo museo Paludi di Celano – Centro di restauro

Celano (AQ)

12. Museo archeologico nazionale “La Civitella”

Chieti (CH)

13. Museo archeologico nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Chieti (CH)

14. Museo archeologico nazionale di Campli

Campli (TE)

15. Museo casa natale di Gabriele d’Annunzio

Pescara (PE)

16. Museo delle armi e delle mappe antiche della fortezza di Civitella del Tronto

Civitella del Tronto (TE)

17. Taverna ducale Popoli (PE)

(Dal blog virtuquotidiane)