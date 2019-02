Villetta svaligiata in pieno giorno: il proprietario non c'è, il figlio si sveglia e mette in fuga i ladri

Villetta svaligiata in pieno giorno a Vasto.

Nel 'mirino', in mattinata, un'abitazione di via Michetti, 'visitata' da due ladriche, dopo aver messo a soqquadro la casa e rubato all'interno, sono statimessi in fuga dal figlio del proprietario, assente in quei momenti, che dormiva in camera.

I ladri sono entrati nella villetta dopo aver forzato un cancello esternoe laporta d'ingresso dell'edificio.