Pediatra in pensione, “Tempestività della Asl nel rispondere, non altrettanto nell’adempiere”

“Con piacere riscontriamo una insolita tempestività nel rispondere, ma non altrettanto nell’adempiere considerato che il dott. Hussein è fuori servizio dalla fine di gennaio, da parte della direzione sanitaria della Asl 02 in merito a un nostro intervento per la sostituzione del pediatra andato in pensione a San Salvo. Nuova tempistica che mi auguro diventi modus operandi da parte della Asl 02 anche su fronti ancora aperti che riguardano, solo per fare un esempio, il Distretto Sanitario di San Salvo” commenta il sindaco Tiziana Magnacca alla nota diffusa dalla direzione sanitaria della Asl 02 Abruzzo.

“Ci siamo permessi ieri di scrivere e segnalare le motivate lamentele di alcune mamme per il pensionamento dalla fine del mese di gennaio del dott. Hussein. Prendiamo atto che dal 18 febbraio è stato dato incarico per un anno a un pediatra in sostituzione del medico andato in pensione” conclude il sindaco.