Cura del verde pubblico, iniziata la potatura degli alberi a San Salvo

L’Ufficio Manutenzione e Ambiente, su disposizione del sindaco Tiziana Magnacca, ha avviato una serie di interventi per la potatura degli alberi nella zona della villa comunale e degli edifici scolastici comunali.

Questa mattina l’assessore alla Manutenzione e Ambiente Giancarlo Lippis si è recato in via Toti per verificare di persona le operazioni di taglio dei rami dei pini collocati nel cortile esterno della scuola secondaria Salvo D’Acquisto e nella parte adiacente alla villa comunale.

“Potatura resasi necessaria per la salute delle piante e per la sicurezza delle persone – ha dichiarato Lippis – e proseguiremo anche nelle prossime settimane progressivamente con gli alberi e la cura del verde pubblico cittadino”.