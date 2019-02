Diffida alla Asl, il Pd “La Magnacca si informi prima di accusare”

La spregiudicatezza della sindaca Magnacca di strumentalizzare un argomento importante e caro, non solo alle mamme ma a entrambi i genitori sansalvesi, solo per fare demagogia e propaganda elettorale, è stata sonoramente smentita dal direttore sanitario della Asl Lanciano Vasto Chieti, Vincenzo Orsatti.

Accusare e diffidare la Asl di interruzione di pubblico servizio per la mancata sostituzione di un pediatra andato in pensione basandosi solo sulle istanze di alcuni genitori senza verificarne la reale fondatezza, è sinonimo di superficialità. Quella superficialità propria della Magnacca sempre pronta a muovere accuse - e in questo caso e come spesso accade senza alcuna informazione certa e reale - quando le colpe non sono le proprie o della sua maggioranza di centrodestra.

Un sindaco serio e responsabile prima di muovere delle accuse ha il DOVERE, nei confronti dei cittadini e del ruolo che riveste, di INFORMARSI. Se così avesse fatto avrebbe lenito sul nascere le preoccupazioni dei genitori.

Con il mal governo di centrodestra la città sta crollando a pezzi sotto il peso delle parate istituzionali di tutta la maggioranza, sotto il peso dei comunicati stampa non rispondenti al vero pur di apparire e far apparie una città che nella realtà non esiste a danno e discapito della stessa e dei cittadini.

Dal canto nostro ringraziamo i Dottori Antonio Festa e Umberto Muzii per la loro disponibilità nel sopperire l'assenza del Dott Jaber Huessein fino all'arrivo del nuovo pediatra, la Dott.ssaAnna Maria D’Antuono avvenuto in data 18 febbraio e alla quale vanno i nostri auguri di buon lavoro. Ringraziamo inoltre i Dottor Festa e Muzii per l’assistenza pediatrica che diligentemente hanno assicurato agli assistiti del Dott Huessein.

Il nostra grazie va anche alla Direzione aziendale per la celerità posta in essere per far fronte alla quiescenza del Dott. Huessin.

Alla sindaca Magnacca rivolgiamo infine l'invito di procedere nel futuro per gradi prima di arrivare ad accusare, diffidare e puntare il dito contro qualcuno. Al di sopra della stessa sindaca c'era un ente chiamato Azienda Sanitaria Locale pronta a rispondere a qualsiasi dubbio, perplessità e/o preoccupazione.