Annamaria D'Antuono, la nuova pediatra che sostituirà Hussein per circa un anno

È Annamaria D'Antuono la giovane pediatra incaricata dall'Azienda Sanitaria Lanciano Vasto Chieti per sostituire il dottor Jaber Hussein. Trattasi di una nomina di una nomina annuale che potrà scadere in via anticipata qualora la Asl proceda alla nomina definitiva del pediatra che subentrerà al pediatra posto in quiescenza dal 1 febbraio 2019.

Annamaria D'Antuono nata il 7 maggio del 1986 a San Nicandro del Gargano, città dove tuttora risiede, ha conseguito la specializzazione in pediatria presso l'Università La Cattolica di Roma. Nel suo curriculum vanta una precedente esperienza come pediatra nella Regione Marche.

È mamma di un bambino di due anni e mezzo che si chiama Nicola.

La pediatra è in servizio presso l'ex studio medico del dottor Hussein dal 18 febbraio 2019. (leggi)

Gli orari di ricevimento della dott.ssa D'Antuono sono:

Lunedì 9,30 - 13

Martedì 16.30 - 19

Mercoledì 9,30 - 13

Giovedì 16.30 - 19

Venerdì 9,30 - 12.30

Gli ex assititi del dottor Hussein che non hanno scelto un altro medico si possono rivolgere alla nuova pediatra in via automatica.

Dalla redazione di cittanet i migliori auguri di buon lavoro nela città di San Salvo.