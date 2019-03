È attualmente chiusa al traffico Via dello Sport per la pulizia del manto stradale sporcato di calce nel pomeriggio di ieri da un mezzo edile che la percorreva.

Sul posto, oltre gli uomini e i mezzi a lavoro per il ripristino, una pattuglia dei vigili urbani per bloccare le auto.

Per la stessa causa, nelle prossime ore, i lavori proseguiranno sul tratto di via Istonia e via Aldo Moro.