Chi deve ripristinare il manto stradale dopo gli scavi per lavori?

Arrivano alcune segnalazioni, da parte di cittadini, sul mancato ripristino dello stato dei luoghi in seguito a lavori di escavazione per riparazioni ai servizi interrati.

In particolare per Via Petrarca, ma abbiamo constatato altre situazioni analoghe all’ interno della città.

Non sappiamo se la sistemazione sia a carico del committente o della ditta esecutrice, ma certamente si deve provvedere al più presto.