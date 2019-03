Eugenio Spadano sulla scomparsa di Borzacchini, "Un uomo che ha sempre creduto in ciò che faceva"

Ad Alfredo Borzacchini voglio porgere un saluto deferente, avendolo conosciuto come una persona che ha manifestato sempre il suo senso di appartenenza a San Salvo. A lui va il mio pensiero, come quello di tanti che l’anno conosciuto, ricordandolo nei tempi in cui egli utilizzava il suo spirito combattivo comunicando la voglia di cambiare, spesso in maniera innovativa e controcorrente. A lui e alla sua famiglia il ricordo di un uomo che ha sempre creduto in ciò che faceva.