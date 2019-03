Laboratorio di droga nel camper, plauso del sindaco Magnacca ai carabinieri

“Un sentito plauso ai Carabinieri della stazione di San Salvo e alla Compagnia di Vasto per l’arresto della coppia di spacciatori di cocaina che avevano trasformato il loro camper in un fiorente mercato e laboratorio di droga”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha ringraziato in particolare il tenente Luca D’Ambrosio, comandante del Nor della Compagnia di Vasto, e il comandante provinciale Florimondo Forleo, per l’impegno che stanno profondendo per presidiare e controllare il territorio. “Devo constatare – aggiunge il sindaco – che la lotta allo spaccio da parte delle forze dell'ordine si sta dimostrando constante ed efficace in un territorio che va particolarmente protetto vista la presenza di così tanti giovani”.