Sabato 2 marzo festa di carnevale

Sabato 2 marzo la parrocchia di San Nicola ha festeggiato il carnevale in parrocchia con i bambini.La festa è cominciata con un piccolo momento di preghiera,e successivamente,sono usciti fuori per giocare e divertirsi tutti insieme.Dopo i vari giochi organizzati dagli educatori c'è stata una gustosa merenda per tutti i bambini ed educatori presenti.E' stato un momento davvero emozionante per tutti i bambini presenti.