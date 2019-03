Giornata di festa e divertimento oggi a San Salvo in occasione del "Carnevale in Piazza".

Tantissime le persone che si sono riversate in centro per partecipare all'evento organizzato dal Comune di San Salvo.

Intrattenimento musicale, trucca bimbi, tanti palloncini, gadget e zucchero filato a volontà sono state solo alcune delle sorprese che hanno animato il pomeriggio.

I personaggi di Minnie, Topolino, i Minions e SpongeBob si sono uniti ai più piccoli per concedere foto e calorosi abbracci.

Di seguito le foto scattate da Nicola Palma Ucci.

Buon divertimento!