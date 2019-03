San Vitale 2019: il 6 aprile le sagnitelle, il 23, 24 e 26 la preparazione dei taralli

Si è costituito il nuovo comitato in occasione dei preparativi della festa patronale di San Vitale che ricorre ogni anno il 27 e 28 aprile.

Quest’anno sono entrati 8 giovani in più rispetto all’anno scorso, che si sono aggiunti ai veterani. «Siamo felici che siamo affiancati da un nutrito gruppo di ragazzi che vuole aiutarci nella raccolta porta a porta e nell’organizzazione della manifestazione», spiega Domenico Ramondo del comitato. In questi giorni è iniziata la questua nei quartieri e nelle contrade. È importante il contributo della cittadinanza, fa sapere il comitato, non solo quello economico, ma serviranno anche donazioni di olio e conserve di pomodoro per la preparazione dei taralli e delle sagnitelle. I tradizionali appuntamenti subiranno variazioni a causa della Pasqua: le sagnitelle, che di solito si tengono il sabato precedente a San Vitale, saranno anticipate al 6 aprile mentre la preparazione dei taralli si svolgerà il 23, 24 e 26 aprile.

Il comitato feste è composto da: Silvano Morgano, Nicola Troiano, Claudio Troiano, Simone Colonna, Denis Colonna, Michele Daniele, Diego Cinalli, Luca Di Rito, Diego Di Rocco, Patrizia Di Stefano, Valentino Di Santo, Giuseppe Rossi, Alex Marcello, Matteo Iuliano, Nicola Salvitti, Giuseppe Cane, Antonio Salvitti, Angelo Desiato, Nicola D Agostino, Sergio D Agostino, Vito Di Petta, Nicola Sciartilli, Lucio Vicoli, Carmela Di Bello, Dino Di Ninni, Alessandro Daniele, Antonino Vicoli, Massimo Torino, Vincenzo Aloè, Ferdinando Torino, Anthony Frasca, Michele Marchese, Gabriele Di Santo, Alvaro D’Addario, Giuseppe Trofino, Cristian Mosca, Evelin Ortolano, Alfonso Mastroiacovo, Domenico Ramondo, Filippo Antenucci, Anna Mariani, Andrea Ramundi e Menna Pierino.