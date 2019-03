Primarie del Pd: a San Salvo vince Martina, a Vasto s'impone Zingaretti

Si sono tenute ieri le votazioni per le primarie del Partito Democratico. "E’ stata una giornata di grande festa e di straordinaria partecipazione che ha superato di gran lunga le aspettative. Una conferma che il popolo democratico c’è ed è più che mai vitale", affermano i consiglieri del Pd San Salvo Gennaro Luciano, Antonio Boschetti e Gianni Mariotti, "Il nostro grazie va ai 337 cittadini sansalvesi che ieri hanno partecipato alle Primarie per scrivere questa bella pagina di Democrazia. Ma il nostro grazie va anche agli elettori di tutta Italia - 1 milione e 800mila - e ai volontari che hanno reso possibile tutto questo".



"La giornata di ieri è stata una gran bella dimostrazione di partecipazione", continuano, "un bel segnale politico della gente comune che ha scelto di prendere parte a questo bel momento che caratterizza in modo unico il Partito Democratico"



A San Salvo questi i risultati definitivi: 168 voti per Maurizio Martina, 124 voti per Nicola Zingaretti, 43 voti per Roberto Giachetti, 2 schede bianche.



"Ci complimentiamo con il nuovo Segretario Nazionale Nicola Zingaretti e gli formuliamo i nostri auguri di buon lavoro", concludono nella nota.

"Viva la democrazia italiana che dà lezioni ogni volta che può, sono contento per l'Italia", le prime dichiarazioni all'arrivo ieri sera al comitato elettorale. "Grazie all'Italia che non si piega e che vuole arginare un governo pericoloso", dice il nuovo segretario del partito.

A Vasto più di mille i votanti al PalaBCC: per Zingaretti 605 preferenze, a seguire Maurizio Martina(420) e Roberto Giachetti (111).