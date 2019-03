San Salvo, iniziati i lavori di pulizia della spiaggia alla riscoperta del lungomare

Sono al lavoro di buona lena, già da qualche giorno, alcuni mezzi meccanici per ripulire il litorale di San Salvo, in vista dell’arrivo della primavera. L’assessorato alla Manutenzione e all’Ambiente del Comune di San Salvo ha già dato il via alle operazioni pulizia del lungomare.

“E’ una scelta che abbiamo fatto per promuovere già da ora un’immagine positiva e salutista della nostra spiaggia, anche con lo scopo di spingere a considerare, da parte dei cittadini, l’importanza primaria del benessere della persona. Passeggiare giova sia al corpo e sia allo spirito” ha dichiarato il sindaco Tiziana Magnacca. “Il nostro è un invito aicittadini affinché prendano consapevolezza che la spiaggia è un bene di tutti. Passeggiare sulla riva del mare è una buona cosa, anche perché regala sempre atmosfere e colori suggestivi”.

“Dobbiamo riprendere possesso del nostro litorale, anche nei mesi invernali, da qui l’iniziativa di partire subito con la pulizia” – spiega l’assessore alla Manutenzione e all’Ambiente Giancarlo Lippis che annuncia: “Stiamo già programmando l’inizio della cura del verde a San Salvo Marina per essere pronti anche pensando alle prossime festività pasquali”.