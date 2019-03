"Adesso", lo spettacolo teatrale scritto e interpretato da Stefania Pascali

Torna la Stagione Teatrale a San Salvo. Al Centro Culturale "A. Moro" sarà in scena "Adesso", scritto e interpretato da Stefania Pascali, con la regia di Luigi Cilli.

È quasi primavera e già si percepisce l'odore delle mimose che ogni anno torna a colorare le celebrazioni dell'Otto Marzo. Onorare la figura della Donna e auspicare che il cammino della sua emancipazione sia in costante crescita capitola nel bilancio annuale di questa Festa, cercando soluzioni sociali e politiche, ma anche semplicemente con un gesto di affetto come la consegna di un presente floreale.

L'associazione creatiVita ha pensato di dare risalto alla figura della Donna celebrandola anche nella sua complessità, con il monologo "Adesso".

Stefania Pascali interpreta Agata e ripercorre la sua storia d'amore finita tra gli alti e i bassi della sua instabilità emotiva.

Una storia d'amore lacerante dentro e fuori che funge da catarsi, ma non doverosamente cerca soluzioni.

Emozioni, istinto, impulsività, il vero, il falso e il percepito, sono i "passeggeri" ospitati nel viaggio dentro sé e con cui Agata farà i conti.

Questo spettacolo ha debuttato a Roma, Teatro Due, nel 2012 e fu "galeotto" per i due fautori. Stefania Pascali, oggi presidente di creatiVita, aveva scritto questo testo ed era in cerca di un regista che le permettesse di metterlo in scena. Incontrò Luigi Cilli. Lavorarono insieme. Il sodalizio non si è mai sciolto. Hanno continuato a lavorare insieme, si sono sposati, hanno due figli. La loro associazione teatrale cresce costantemente al loro impegno tra Centro Culturale, scuole e spettacoli. Riportare in scena "Adesso" è anche un tributo alla loro storia d'amore e al loro percorso professionale, oggi più maturi. Un omaggio da condividere per tre sere con il pubblico di San Salvo. Prevendite ogni giorno dalle 17 alle 19 al Teatro Centro Culturale "A. Moro", prezzo del biglietto 10 euro. Appuntamenti venerdì 8 e sabato 9 alle 21, domenica 10 alle 18.