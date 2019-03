Carnevale di Scerni, l'ordinanza del sindaco: vietate le bombolette spray

In occasione del Carnevale in programma domani, martedì 5 marzo, il sindaco di Scerni Alfonso Ottaviano ha pubblicato l’ordinanza che individua divieti e prescrizione in materia di incolumità e sicurezza pubblica, già in vigore da domenica scorsa 3 marzo.

"Dato che negli anni scorsi, si sono verificati, durante il periodo della festa di Carnevale, specialemente in occasione della sfilata dei carri allegorici e mascherati, episodi di uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumose con conseguenze negative sull'incolumità pubblica, in particolare con danni alle vie respiratorie e alla funzione visiva delle persone", si legge nell'ordinanza,

-E' vietato su tutto il territorio comunale, sian negli esercizi in sede fissa che su aree pubbliche, la vendita di bombolette spray schiumogene;

-E' parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche enei luoghi aperti al pubblico, gli strumenti di cui al punto precedente.