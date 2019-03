Venerdì ventesimo appuntamento con l'Economia di Comunione

Eccoci con un nuovo appuntamento della Scuola Popolare di Economia Civile e di Comunione: il prossimo venerdì 22 febbraio dalle 14.30 sempre nell'Aula Magna dell'Istituto Palizzi il prof. Bacceli della facoltà di Economia di Pescara ci parlerà di ECONOMIA POLITICA DEL NO PROFIT. Tra imprese for profit, imprese sociali e soggetti del terzo settore si collocano le imprese civili, ossia soggetti economici che possono fare profitti ma sono not for profit nel senso che il loro obiettivo non è la massimizzazione del profitto, che pure deve esserci, ma la promozione sociale. Questo è il modello a cui ispirarsi per aumentare l’efficienza, ridurre le disuguaglianze e creare occupazione. Vi aspettiamo.....non mancate!