Apprensione per un incidente sul lavoro nelle Marche. Disperso un uomo di San Salvo

Due feriti ed un disperso. E' il bilancio dell'incidente che è avvenuto stamattina sulla piattaforma Barbara F, a circa 60 km al largo di Ancona. Lo rende noto l'Eni in una nota. Secondo le prime ricostruzioni - è scritto nel comunicato della società - la gru che stava effettuando delle operazioni di carico si sarebbe staccata dalla struttura finendo in mare. Nella caduta, la gru ha colpito il supply vessel ferendo due persone a bordo dell'imbarcazione. Al momento, l'operatore dalla gru caduta in acqua risulta disperso. Sono in corso le operazioni di soccorso".

L'operatore disperso E.B. è di San Salvo.