Incidente sul lavoro, non ce l'ha fatta Egidio Benedetto

Purtroppo non c'e l'ha fatta Egidio Benedetto sessantatreenne di San Salvo rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 7,45, sulla piattaforma Barbara F. dell'Eni, a circa 60 chilometri al largo della costa tra Pesaro ed Ancona in acque internazionali. Secondo le prime ricostruzioni, la gru che stava imbarcando un bombolone di azoto si è staccata dalla struttura, assieme alla cabina di comando, finendo in mare.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo del dipendente Eni ancora nella cabina della gru sommersa a 70 mt di profondità. L'incidente ha causato anche il ferimento di due operai.

Questo era il suo ultimo giorno di lavoro.