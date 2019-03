Domani i funerali di Linda Ialacci, l'allenatrice della Vasto Basket morta a 54 anni

Si terranno domani, mercoledì, alle 10.30, nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Vasto, i funerali di Linda Ialacci,morta lunedì mattina all’età di 54 anni. L’allenatrice di pallacanestro si è spenta a casa dei genitori, stroncata da un arresto cardiaco. La sua scomparsa ha destato grande dolore, non solo a Vasto, ma in tutte le località dove si era fatta conoscere e apprezzare per il suo attaccamento allo sport e ai valori della vita.

SgomentoGiancarlo Spadaccini, presidente della Vasto Basket, che aveva fortemente voluto il ritorno di Linda nella società biancorossa: “Sono sicuro – ha detto commosso – che ora formerà una bella squadra in Paradiso assieme a quelli che ci hanno lasciato come lei troppo presto, Mimmo Trivelli, Maurizio Benetti, Vittorio Parente”.