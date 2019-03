In cammino verso la Pasqua - Quaresima 2019 con la parrocchia di san Nicola Vescovo

“Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione.”

Cosi Papa Francesco ci esorta a vivere il dono del tempo della Quaresima e proprio per creare spazi e luoghi di preghiera, di adorazione, di ascolto della Parola che possano aiutarci a vivere un cammino di piena conversione, don Beniamino ha proposto alla comunità di San Nicola e all’intera città il seguente calendario di “In cammino verso la Pasqua - QUARESIMA 2019”

Mercoledì 6 MARZO ORE 18.00 Liturgia del Mercoledì delle Ceneri

Da mercoledì 6 marzo tutte le mattine tranne la Domenica LODI MATTUTINE – ore 7.00

Durante tutta la Quaresima iniziare la giornata con Lodi significa affidare al Signore la nostra vita quotidiana

QUARANTORE: 15 -16- 17 marzo con i seguenti orari

Venerdì 15 marzo dalle ore 7.00 alle ore 17.30

Sabato 16 marzo dalle ore 7.00 alle ore 17.30

E poi dalle ore 18.30 ininterrottamente fino alle 9.00 del mattino seguente

Domenica 17 marzo dalle ore 12.00 alle ore 17.00

Quanta Bellezza nel fermarsi e lasciarsi amare dal Signore!! Le Quarantore sono un tempo di grazia che ci dà l'opportunità di raccoglierci in preghiera per essere più consapevolmente partecipi del Mistero di Cristo.

VIA CRUCIS PER LE STRADE DELLA PARROCCHIA

La Via Crucis si terrà i prossimi venerdì alle ore 21.00 a partire dal giorno 08 marzo 2019 con ritrovo nel piazzale antistante Conad Raspa (ingresso Viale del Cimitero) mentre gli altri punti di incontro saranno sempre alla stessa ora:

il 22 marzo nel piazzale antistante il Bar Parimà – Via Alcide de Gasperi

il 29 marzo allo Stadio di Via Stingi

il 05 aprile nel piazzale centrale di Contrada Ributtini (Abitazioni Alessandrini)

il 23 aprile in piazza San Nicola

Ritrovarsi uniti per seguire Cristo e meditare nel territorio della nostra quotidianità la via della Croce, dando una sincera testimonianza di fede, questo è l’intento che ha mosso Don Beniamino a proporre, anche per questa quaresima a San Salvo, una Via Crucis itinerante per le strade della parrocchia di San Nicola, con unica eccezione della data prevista in contrada Ributtini – concordata con il parroco di Cupello don Nicola, nella consapevolezza che quasi tutti gli abitanti di quella zona, per ragioni esclusivamente legate alla vicinanza territoriale, partecipano alle celebrazioni e attività catechetiche della nostra parrocchia.