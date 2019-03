Ennesima ‘morte bianca’, Filt Cgil “Domani sit in al porto di Ancona”

Per non dimenticare l'ennesima morte nel mare e contro gli incidenti nei luoghi di lavoro, la Filt Cgil Marche, assieme ai responsabili del sito sicurezza del porto di Ancona, organizza per domani 7 marzo, un'iniziativa proprio nell'area portuale con un sit-in nel piazzale antistante i rimorchiatori dello scalo (la zona del Porto Antico). L'iniziativa prenderà il via alle 11:30 e si concluderà alle 12 con il suono delle sirene delle navi.