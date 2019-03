Montenero, fermato un 20enne in possesso di hashish. Controlli serrati dei Carabinieri

Un giovane 20enne residente a Petacciato, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, veniva trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, circa cinque grammi, così come emerso a seguito di esame narcotest. Per il giovane è scattata, come di prassi, la segnalazione al Prefetto di Campobasso, non si è proceduto invece al ritiro della patente di guida, poiché non era lui il conducente.

L’attività rientra nell’ambito di un altro servizio a largo raggio, organizzato dal Comando Compagnia Carabinieri di Termoli (CB) ed espletato nella serata di martedì con l’impiego di sei automezzi e quindici militari.

Il servizio, volto soprattutto alla prevenzione dei reati predatori quali furti di autovettura ed in abitazione, nonché furti in danno di aziende agricole, ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Montenero di svolgere una proficua attività, procedendo al controllo di 75 veicoli e 92 persone.

Le infrazioni al codice della strada contestate sono state due per un totale di euro 175,00 di contravvenzione.

Due i bar controllati nel comune molisano, sono risultati in regola con la documentazione e gli avventori presenti erano privi di pregiudizi di polizia.

Oltre all’attività perquisitiva a carico del ventenne, sono stati eseguiti due decreti emessi a carico di alcuni ospiti della comunità “RED”, che davano esito negativo, non rinvenendo nulla di quanto ricercato.

Tale tipologia di servizi, ormai un must per i Carabinieri della Compagnia di Termoli, saranno a breve riprogrammati ed interesseranno altre tipologie di attività economiche.