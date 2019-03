Spettacolo teatrale "richiesta di amicizia": in scena il 13 marzo

In occasione del "Marzo Rosa" l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Salvo (CH) propone degli appuntamenti finalizzati alla riflessione su tematiche femminili e alla valorizzazione delle espressioni artistiche delle donne.

Questo appuntamento sarà dedicato ad un monologo scritto ed interpretato dall'attrice Margherita D'Onofrio, che già abbiamo avuto modo di conoscere attraverso altri suoi spettacoli.

In "Richiesta di amicizia" tratta una tematica molto attuale, quella delle relazione virtuali e lo fa con molta delicatezza, come è nel suo stile.



TRAMA: Isabella è una donna dinamica, moderna e… molto social! Casualmente si ritrova a scambiarsi dei messaggi su facebook con uno sconosciuto. Dapprima il contatto sembra essere molto superficiale, come spesso accade negli scambi attraverso i social, pian piano però le chat tra i due diventano sempre più assidue a tal punto da diventarne dipendenti: tra essi si instaura un rapporto intimo e profondo, pur essendo sempre e solo virtuale, ma una rivelazione finale sconvolgerà la situazione e la metterà di fronte alla precarietà dei rapporti virtuali. In un’atmosfera soft e travolgente allo stesso tempo si svolge la “non-azione” dello spettacolo, in quanto fatta solo di parole. Parole che si incontrano in un mix tra lunghe lettere d’amore da romanzo epistolare e brevi scambi pungenti delle moderne chat.