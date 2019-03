Luoghi da visitare: Manoppello, un luogo dove contemplare il "Volto di Dio"

Manoppello è una piccola cittadina molto cara a tantissimi sansalvesi soprattutto perché è una delle mete scelte dai nostri sacerdoti per i genitori e i bambini che si preparano a ricevere la Prima Comunione (leggi.

Il comune pescarese conta circa 6.994 e fa parte della Comunità Montana della Maiella e del Morrone. L'origine del nome del paese deriva forse dal "manoppio", quantità di grano che può essere contenuta tra le braccia, cioè il covone, simbolo presente nello stemma del paese. Il centro storico del paese sorge sulle rovine di un'antica città romana di cui numerosi ritrovamenti di reperti archeologici sono conservati presso il Museo archeologico nazionale d'Abruzzo di Chieti.

Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo perché conserva in un santuario il “Volto Santo” che come racconta una leggenda fu portata da un misterioso prete nel 1506. Nel XVII secolo circa fu costruito un santuario vero e proprio, dedicato alla reliquia, e dal Settecento la tela iniziò ad essere venerata dall’intera regione.

Il Volto Santo è un velo che misura 17 x 24 cm ed è così tenue da lasciar leggere un giornale posto dietro anche ad una certa distanza. Il velo porta impresso l’immagine di un uomo con i capelli lunghi e la barba divisa a bande visibile identica da ambedue le parti e che moltissimi studiosi associano alla figura di Cristo. Impossibile da riprodurre con qualsiasi tecnica di raffigurazione e/o pittorica. Le tonalità del colore sono sul marrone, le labbra, leggermente colorate rosso chiaro. Non sono riscontrabili residui o pigmenti di colore. Le due guance sono disuguali: l’una, più arrotondata dell’altra, si mostra considerevolmente rigonfia. Gli occhi guardano molto intensamente da una parte e verso l’alto. Le pupille sono completamente aperte, ma in modo irregolare. Nel mezzo, sopra la fronte si trova un ciuffo di capelli, corti e mossi. Molti studiosi affermano che ci sono delle relazioni molto strette tra la Sacra Sindone di Torino e il Volto Santo di Manoppello.

La Basilica del Volto Santo di Manoppello celebra due festività:

la terza domenica di maggio: giorno della sua festa che avviene sempre con luminarie, banda, bancarelle e fuochi d' artificio. Il Volto Santo è prelevato al mattino dal tempietto sopra l' altare e posto su un piccolo trono al centro della chiesa. Dopo una messa solenne la sacra immagine viene portata in processione fino alla chiesa parrocchiale del paese, San Nicola di Bari. Qui rimane tutto il giorno e la notte, vegliata dai gruppi di fedeli e onorata da preghiere e canti. Al mattino, dopo la celebrazione di un’altra messa, il Volto Santo viene riaccompagnato in una processione che si snoda per le vie del centro storico del paese nella basilica dove sarà ricollocato nella sua sede. Chi visita la chiesa in questa circostanza può lucrare, per privilegio legato al santuario, l’indulgenza plenaria;

giorno della sua festa che avviene sempre con luminarie, banda, bancarelle e fuochi d' artificio. Il Volto Santo è prelevato al mattino dal tempietto sopra l' altare e posto su un piccolo trono al centro della chiesa. Dopo una messa solenne la sacra immagine viene portata in processione fino alla chiesa parrocchiale del paese, San Nicola di Bari. Qui rimane tutto il giorno e la notte, vegliata dai gruppi di fedeli e onorata da preghiere e canti. Al mattino, dopo la celebrazione di un’altra messa, il Volto Santo viene riaccompagnato in una processione che si snoda per le vie del centro storico del paese nella basilica dove sarà ricollocato nella sua sede. Chi visita la chiesa in questa circostanza può lucrare, per privilegio legato al santuario, l’indulgenza plenaria; il 5 agosto e il 6 agosto, giorno in cui si celebra la Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo

LA BASILICA DEL VOLTO SANTO DI MANOPPELLO

ORARIO di APERTURA e di disponibilità di un sacerdote per le confessioni

MATTINO: 06.00 – 12.30 POMERIGGIO: 15.00 – 19.30 (ora solare 18.30)

in questi orari c’è sempre un sacerdote disponibile per le confessioni.

ORARIO DELLE SS. MESSE

Feriale: 07.15 Concelebrazione

Prefestivo: 07.15 – 17.30 (ora solare 16.30)

Festivo: 07.30 – 09.00 – 10.00 – 11.00 – 17.30 (ora solare 16.30)

CONTATTI

Tel +39085859118 – +390854979194 – Fax +390858590041- info@voltosanto.it – rettore@voltosanto.it

Per prenotare un pellegrinaggio è possibile farlo: telefonicamente o a mezzo fax presso la Basilica; utilizzado la e-mail info@voltosanto.it; tramite il format del sito www.voltosanto.net.

Galleria fotografica di Nicola Palma Ucci