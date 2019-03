Avis San Salvo

“Siamo arrivati a 497 soci donatori con le donazioni che si attestano a 919 unità si sangue, plasma e piastrine". Esordisce così il presidente dell’Avis Comunale di San Salvo Amleto D’ALOISIO nell’esporre la relazione morale nell’assemblea annuale e straordinaria tenutasi nei giorni scorsi nella sede di via Pascoli che continua "Questi sono i dati ufficiali del 2018 che fanno registrare un aumento importante rispetto al 2017 - + 98 sacche e 47 nuovi iscritti- . Siamo orgogliosi di questi risultati che sono il frutto del lavoro che la nostra associazione svolge sul territorio e della costanza dei nostri donatori. Un grazie va a loro e a tutto il direttivo, ma anche alle Istituzioni e alle Associazioni che ci hanno supportato e ci supportano nel nostro lavoro associativo permettendoci di arrivare a questo risultato”.

“Non è mai abbastanza e – presegue e conclude- di questo ne siamo consapevoli, ma continueremo con costanza a promuovere momenti di informazione e solidarietà per divulgare sempre di più l’importanza del dono del sangue. Donare il sangue è un’attività che non richiede molto del nostro tempo, ma è un grande atto d’amore e di generosità che può salvare non una ma tante vite. Per questo invitiamo tutti al dono del sangue come atto di solidarietà , di sensibilità e di altruismo”.

“Donare non costa nulla, ma salva molte vite umane”, sottolinea la vice presidente Annalisa BOLOGNESE. “San Salvo si è dimostrata ancora una volta piena d’amore e di generosità. È questo per noi motivo d’orgoglio”.

“Constatare che non solo la nostra città, ma anche Vasto, Chieti e molti comuni della provincia hanno segnato un trend positivo di donatori e donazioni è un buon risultato pur in un contesto sociale ed economico difficile e complicato. C’è ancora molto da fare per ottimizzare i risultati in termini numerici ma anche di sicurezza e qualità e la Regionale lavorerà, di concerto con le Istituzioni, per garantire questi risultati. Questo l’intervento del Vice Presidente Avis Abruzzo Franco RONGONI .

"1000 donazioni e 500 soci". Questo l’appello e la sfida del Segretario ed Amministratore Antonello IALACCI per il 2019, sfida che viene raccolta da tutta l’Assemblea e che vedrà impegnato tutto il Direttivo.

Nel corso dell'assemblea sono state inoltre approvate tutte le relazioni ordinarie oggetto di discussione e il Presidente D’ALOISIO ha illustrato le motivazioni relative alla necessità delle modifiche statutarie come da legge 117 del 03/07/2017 che riguarda il riordino del Terzo settore, modifiche che hanno interessato tutti i livelli associativi (Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale).

Rimarcando come l’AVIS sia parte importante del volontariato solidale e sempre più impegnata a lavorare con il Sistema Sanitario Nazionale, nelle sue articolazioni Regionali e Provinciali, il Presidente D’Aloisio, per dare migliori ed efficaci risposte alle necessità dei malati e dei più deboli, ha chiuso l’Assemblea ringraziando i partecipanti ed i componenti del Direttivo: Racciatti Gaetano, Meo Tullio, Dante Carmen, Femminilli Rosalina, Racciatti Barbara e Valentini Geltrude per il supporto al lavoro associativo e il collegio dei Revisori dei Conti, il Dott. Antenucci Andrea, Russo Pietro e D’Achille Remo per l’importante lavoro di controllo amministrativo.