Il video ufficiale di carnevale realizzato da Salento Photography

Domenica 3 marzo piazza Papa Giovanni XXIII si è riempita di genitori, bambini e nonni per la festa di Carnevale. Un pomeriggio ricco di musica e balli di gruppo, con zucchero filato gratis per tutti i bambini, animazione, trucca bimbi, sculture di palloncini, Minnie e Topolino Minions e tante altre mascottes e tanto altro ancora. Ad animare il pomeriggio c'è stato il dj Giovanni Annese e a riprendere i momenti più belli dell'intero pomeriggio c'era il fotografo ufficiale della manifestazione Antonio D'Aulerio in arte Salento Photography. Bimbi che ballano, visi che sorridono, nonni che abbracciano e che sorridono e fanno festa con i nipotini, coriandoli al cielo, musiche travolgenti e tanto altro è il video realizzato per l'occasione.

https://www.facebook.com/SalentoPhotography/videos/386551822164963/