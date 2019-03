Lotta alla dispersione scolastica, San Salvo tra i Comuni beneficiari

Sono otto i Comuni che in Abruzzo potranno beneficiare dei contributi destinati alle scuole di 292 aree sul territorio nazionale (complessivamente 50 milioni di euro) per la lotta alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica. Le aree sono state individuate con decreto interministeriale firmato dai ministri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, dell'Interno, Matteo Salvini, e della Giustizia, Alfonso Bonafede. I fondi del PON Scuola 2014-2020 serviranno per finanziare progetti didattici nelle scuole per contrastare la dispersione scolastica anche coinvolgendo enti, associazioni, strutture di promozione sociale e federazioni sportive. I Comuni sono: Fara Filiorum Petri, Fossacesia e San Salvo in provincia di Chieti; Magliano de' Marsi, San Demetrio ne' Vestini, Castel di Sangro e Avezzano, in provincia dell'Aquila, e Pescara.