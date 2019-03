Montenero, “La violenza sulle donne è un passo indietro per l’intera umanità”

Un momento di riflessione per sensibilizzare la cittadinanza a un tema molto importante e un monito, particolarmente sentito, che va oltre i luoghi comuni.

Questi i punti focali della cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa contro la violenza sulle donne, che dall'8 marzo 2019 ha trovato posto nel verde della Villa Comunale di Montenero di Bisaccia.

Le storie di donne che hanno subito maltrattamenti fisici e mentali, raccontate dalle studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado, hanno lasciato un segno indelebile nella coscienza di genitori, docenti, amministratori e cittadini presenti all'incontro.

Il sindaco Nicola Travaglini, gli assessori Massimo Di Stefano, Gianfranca Marchesani e Simona Contucci (anche a nome dei colleghi assenti per motivi di lavoro), la Dirigente Scolastica Patrizia Ancora, le docenti e gli studenti dell'Istituto Omnicomprensivo, oltre ai tanti cittadini che hanno preso parte all'evento, si sono riconosciuti nel messaggio chiaro e inequivocabile impresso sulla Panchina Rossa: "Ogni forma di violenza è una sconfitta, ma la violenza sulle donne è un passo indietro per l'intera umanità".

Auguri a tutte le donne, per l'8 marzo e per tutti i giorni dell'anno!