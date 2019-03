Il Lanciano arriva al Bucci, per l’occasione ingresso 5€

In vista della gara valida per l’undicesima giornata di ritorno del campionato di Promozione girone B, tra l’U.S. San Salvo e la capolista Lanciano, in programma domani domenica 10 marzo, la società sansalvese ha deciso di indire la giornata biancazzurra. Non saranno quindi validi gli abbonamenti. Ai sostenitori biancazzurri sarà riservata la tribuna coperta mentre i tifosi ospiti troveranno posto nella tribuna scoperta.

Il fischio d’inizio, allo stadio Davide Bucci, è in programma alle ore 15. La dirigenza biancazzurra in virtù dell’importanza della gara e del blasone dell’avversario, che fino a poco tempo fa disputava il campionato di serie B, chiama a raccolta tutta la città con la speranza di vedere gremito di pubblico lo stadio in una giornata in cui a trionfare dovrà essere lo sport. Per queste ragioni il costo del biglietto sarà di soli 5 euro.

Ad arbitrare il match sarà il signor Emanuele Varanese della sezione di Chieti.

