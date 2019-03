Tutela dei tribunali minori, Vasto e Lanciano unite: "Attendiamo il ministero"

Su salvaguardia e accorpamento dei tribunali di Vasto (Chieti) e Lanciano sarà perseguita la strada unitaria già decisa con un progetto comune approvato dai due consigli comunali. Lo hanno ribadito in una conferenza stampa nel Municipio di Lanciano i sindaci, Mario Pupillo di Lanciano e Francesco Menna di Vasto. Presente anche la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano Silvana Vassalli, delegata dal collega di Vasto Vittorio Melone. "Si va avanti in sintonia - ha detto Pupillo - anche se tutte le altre iniziative sul territorio sono benvenute. Attendiamo la convocazione del ministero dove è stato depositato il lavoro svolto dalla Commissione regionale per tutelare i tribunali minori, compresi quelli di Avezzano e Sulmona. Anche al nuovo governo regionale chiediamo di riaprire il discorso". Per Menna "va dato ascolto ai cittadini dei comprensori di Lanciano e Vasto. Il Governo deve ascoltare la nostra voce e accettare il lavoro chiaro fatto insieme ai due ordini forensi".