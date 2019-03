Nicola Di Sciascio è il nuovo segretario regionale del Coisp

Si è svolto nei giorni scorsi al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano il congresso regionale del sindacato di Polizia CoISP.

Nel corso del congresso, a cui hanno preso parte tutti i componenti del consiglio regionale, si è provveduto tra le varie cose al rinnovo della segretaria regionale del CoISP. Con voto unanime è stato eletto alla carica di segretario generale regionale Nicola Di Sciascio, della segretaria provinciale del CoISP Chieti, che entra a far parte anche del direttivo nazionale del sindacato.

Ad affiancare il neo segretario, sempre con voto unanime, sono stati eletti Fausto D’Ascenzo, della segreteria provinciale de L’Aquila, che sarà il segretario regionale aggiunto vicario, ed Eugenio Lanza della segreteria provinciale di Teramo che andrà a ricoprire il ruolo di segretario regionale aggiunto. In qualità di componenti del coordinamento regionale del personale in quiescenza sono stati nominati Alessandro Rosito, già segretario generale regionale, e Mario Di Giacomo.