Buona sanità: in Abruzzo il macchinario oncologico che evita la caduta dei capelli

Un macchinario, di cui in Abruzzo dispone solo L'Aquila e presente in pochi ospedali italiani, che evita la caduta dei capelli nei pazienti oncologici che fanno chemioterapia, con importanti risvolti non solo sul piano estetico ma soprattutto sul quello psicologico.

Il macchinario verrà presentato nel corso della conferenza stampa fissata mercoledì 13 marzo alle ore 11 all'ospedale di L'Aquila, nella sala Dal Brollo.