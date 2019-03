Chiusura rete idrica fino a domenica sera per lavori

La Sasi comunica che per una rottura alla rete principale dell'acquedotto Del Verde sul territorio di Casoli da questa sera verrà sospesa la distribuzione dell'acqua a San Salvo. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare al più presto il servizio. Con molta probabilità l'acqua sarà nuovamente distribuita in maniera regolare non prima della tarda serata di domani, domenica 10 marzo 2019.