San Salvo, 39enne aggredita con il coltello dall'ex, "Sono costretta a rinchiudermi in casa"

L'ha sorpresa mentre stava rientrando a casa. Con il volto coperto e i guanti si è diretto verso di lei, ha estratto un coltello e ha cercato di colpirla alla pancia. E' questa la dinamica dell'aggressione avvenuta ieri sera, ai danni di una donna di di 39 anni, residente a San Salvo, che è stata pugnalata a una gamba dal suo ex compagno. L'uomo sarebbe stato riconosciuto dalla donna dalle parole pronunciate e da alcuni caratteri somatici. "Sono riuscita a difendermi ma non a evitare che mi colpisse", racconta dopo essere stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto. Questa volta se l'è cavata con qualche punto di sutura ma teme per la sua incolumità visto che sostiene di essere perseguitata da diversi mesi dall'ex. Secondo il racconto della donna l'uomo ha cominciato a infastidirla mandandole messaggi con pesanti ingiurie e offese, oltre a richieste di somme di denaro; ha iniziato a perseguitarla, con telefonate sgradite con le quali preannunciava future vendette che con il passare del tempo sono diventate quotidiane. Fino ad arrivare a violenze fisiche e minacce di morte. La vittima, esasperata dai continui pedinamenti e appostamenti nei pressi della sua abitazione e dopo aver sopportato a lungo i soprusi del compagno, ha segnalato tutto ai carabinieri e si è rivolta a un avvocato per chiedere aiuto. Il comportamento persecutorio dell'uomo si è trascinato per mesi costringendo la donna, oltre a vivere nella paura, a cambiare le proprie abitudini. "Sono costretta a rinchiudermi in casa per la paura", dice la donna, "Stasera (ieri per chi legge, ndc) ero uscita solo per bere un caffè e mi ha aggredita. Temo davvero possa fare di peggio ma qui nessuno sembra fare nulla per aiutarmi". Sulla vicenda di ieri indagano i carabinieri.